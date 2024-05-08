Архив фотографа Евгения Халдея представили на выставке в Еврейском музее

На выставке "Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне" в Еврейском музее и центре толерантности представили архив одного из главных фотографов событий ВОВ Евгения Халдея.

Он собирал свою коллекцию в качестве доказательства фашизма. В ней есть фотографии, найденные у пленных немецких солдат и на освобожденных от фашистов территориях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.