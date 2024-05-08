Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 16:00

Культура

Архив фотографа Евгения Халдея представили на выставке в Еврейском музее

Архив фотографа Евгения Халдея представили на выставке в Еврейском музее

Олег Газманов рассказал, почему важно говорить с детьми на серьезные темы

Певец Олег Газманов рассказал, как песня "Офицеры" стала популярной

"Звезды советского экрана": "Освобождение"

Олег Газманов рассказал, чем отличаются слушатели из разных регионов России

"Это Москва. Строительство": реставрация усадьбы Толстого

Приуроченная ко Дню Победы выставка проходит в Еврейском музее и центре толерантности

Выставка "Подвиги героев" проходит на смотровой площадке Panorama360 в "Москва-Сити"

Перенесшего инфаркт Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая

"Интервью": Михаил Турецкий – о творческой деятельности и отношении к Родине

На выставке "Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне" в Еврейском музее и центре толерантности представили архив одного из главных фотографов событий ВОВ Евгения Халдея.

Он собирал свою коллекцию в качестве доказательства фашизма. В ней есть фотографии, найденные у пленных немецких солдат и на освобожденных от фашистов территориях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкивидеоРоман КарловКсения ЧепенкоАльберт Соколов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика