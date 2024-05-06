Выставка "Античность. Система координат" продлится в парке "Зарядье" до 4 августа

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 6 мая. В медиацентре парка "Зарядье" открылась выставка "Античность. Система координат". В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства XVI–XIX веков, авторы которых вдохновлялись эпохой античности. Выставка продлится до 4 августа.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась обновленная экспозиция французского искусства XVII – первой трети XIX века. В постоянной экспозиции почти удвоили количество представленных работ, сообщили в пресс-службе музея.

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