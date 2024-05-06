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06 мая, 17:45

Культура

Выставка "Подвиги героев" открылась на смотровой площадке Panorama360 в "Москве-Сити"

Выставка "Подвиги героев" открылась на смотровой площадке Panorama360 в "Москве-Сити"

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В понедельник, 6 мая, на самой высокой смотровой площадке Европы – Panorama360 в "Москве-Сити" – открылась выставка "Подвиги героев". Она посвящена Дню Победы.

А в кинотеатрах к празднику в широкий прокат вышел военно-фантастический фильм "Блиндаж". Это история о товарищах, которые на полях сражений нашли закопанный блиндаж и с его помощью перенеслись в 1941 год.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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