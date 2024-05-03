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03 мая, 08:00

Культура

"Звезды советского экрана": "Андрей Рублев"

"Звезды советского экрана": "Андрей Рублев"

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1966 год. Купив свежий номер журнала "Советский экран", читатели стали горячо что-то обсуждать. Причина – режиссер Андрей Тарковский снимает фильм об иконописце Андрее Рублеве, которого сыграет Анатолий Солоницын.

За что Василий Ливанов набросился с кулаками на Андрея Тарковского? Чем пожертвовал Станислав Любшин ради роли Андрея Рублева и почему она досталась не ему, а Анатолию Солоницыну? Как на самом деле снимали сцену с коровой?

Как Ирина Мирошниченко по вине Андрея Тарковского попала в больницу? Почему Марианна Вертинская отказалась играть Дурочку в фильме об Андрее Рублеве? И каким образом картина, запрещенная в СССР, оказалась на Каннском фестивале? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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