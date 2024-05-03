"Звезды советского экрана": "Андрей Рублев"

1966 год. Купив свежий номер журнала "Советский экран", читатели стали горячо что-то обсуждать. Причина – режиссер Андрей Тарковский снимает фильм об иконописце Андрее Рублеве, которого сыграет Анатолий Солоницын.

За что Василий Ливанов набросился с кулаками на Андрея Тарковского? Чем пожертвовал Станислав Любшин ради роли Андрея Рублева и почему она досталась не ему, а Анатолию Солоницыну? Как на самом деле снимали сцену с коровой?

Как Ирина Мирошниченко по вине Андрея Тарковского попала в больницу? Почему Марианна Вертинская отказалась играть Дурочку в фильме об Андрее Рублеве? И каким образом картина, запрещенная в СССР, оказалась на Каннском фестивале? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".