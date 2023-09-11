Медведев заявил, что не участвовал в матче с Джоковичем, после неверной отметки в соцсети

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не участвовал в матче с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты Times of India, которая перепутала его с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

В своем аккаунте издание сообщило, что сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале открытого чемпионата США, отметив при этом аккаунт зампредседателя российского Совбеза.

"Увы, но я не играл против Новака Джоковича", – написал политик под постом газеты.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев уступил Джоковичу в финале открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу сербского теннисиста.

Джокович стал победителем открытого чемпионата США уже в четвертый раз – до этого он выигрывал на турнире в 2011, 2015 и 2018 годах.



Джокович обыграл Медведева в финале открытого чемпионата США по теннису