"Это Москва. Туризм": топ-3 здания, построенные архитектором Алексеем Щусевым

Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 13:30

Туризм

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Мавзолей, гостиницу Россия и Казанский вокзал проектировал один и тот же человек – архитектор Алексей Щусев. Он создал более 15 сооружений, которые принято считать главными достопримечательностями столицы.

Так, конкурс на возведение Казанского вокзала архитектор выиграл в 1911 году. В процессе разработки проекта он обратился к нарышкинскому стилю. Станцию метро "Комсомольская" он создавал в духе сталинского ампира, а в последние годы ему удалось добиться создания Музея архитектуры на улице Воздвиженке, в котором его команда восстановила фасад и части внутренней отделки.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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