МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в ночь на 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильный ветер в Москве ожидается в ночь на субботу, 20 апреля. Об этом сообщает столичное управление МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве в период с 21:00 19 апреля до 02:00 20 апреля сохранятся порывы ветра южной четверти до 17 метров в секунду", – указали там.

Из-за этого спасатели рекомендуют жителям и гостям города не парковать автомобили и не укрываться вблизи деревьев, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра. Вместе с этим, управляя авто, стоит снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров, попросили в МЧС.

Как сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, столичные службы продолжают ликвидировать последствия сильного ветра. В частности, рабочие оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, а также убирают поврежденные конструкции.

"Сильный ветер сохранится в ближайшие часы. Просим горожан быть предельно внимательными на улице", – добавили там.

Ранее специалисты комплекса предупреждали, что шторм сохранится в столице до конца пятницы, 19 апреля. Эксперты уже зафиксировали порывы ветра до 19 метров в секунду.