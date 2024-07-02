"Город без окраин": район Северный

Галина Перепелкина родилась и всю жизнь живет в районе Северном в одноименном поселке, который построили при возведении Северной станции водоподготовки, и где все еще стоят уютные двухэтажные сталинки. Еще здесь находится культурный центр "Северный", в котором Галина Николаевна ведет кружок рукоделия по вечерам.

Героиня этого выпуска проедет по родному району на своей машине и посмотрит, что в нем изменилось за последние годы. В качестве альтернативы местные жители могут воспользоваться современным поездом, который ходит между станциями МЦД-1 Долгопрудная и Новодачная.

Подробнее – "Город без окраин".