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02 июля, 11:00

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"Город без окраин": район Северный

"Город без окраин": район Северный

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Галина Перепелкина родилась и всю жизнь живет в районе Северном в одноименном поселке, который построили при возведении Северной станции водоподготовки, и где все еще стоят уютные двухэтажные сталинки. Еще здесь находится культурный центр "Северный", в котором Галина Николаевна ведет кружок рукоделия по вечерам.

Героиня этого выпуска проедет по родному району на своей машине и посмотрит, что в нем изменилось за последние годы. В качестве альтернативы местные жители могут воспользоваться современным поездом, который ходит между станциями МЦД-1 Долгопрудная и Новодачная.

Подробнее – "Город без окраин".

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