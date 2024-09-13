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13 сентября, 07:15

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Движение будет закрыто на улицах Москвы в связи с проведением Осеннего велофестиваля

Движение будет закрыто на улицах Москвы в связи с проведением Осеннего велофестиваля

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Движение наземного транспорта будет закрыто на нескольких улицах столицы в связи с проведением Осеннего велофестиваля и велогонки. Так, с 16:00 13 сентября проезд будет закрыт на одной из полос в Продольном проезде и на Крылатской улице. А 14 сентября к этому списку добавятся 1-й и 2-й Поперечный проезды.

Ограничения касаются в том числе и парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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