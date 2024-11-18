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18 ноября, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": власти столицы подвели итоги сезона речной навигации

"Московский патруль": власти столицы подвели итоги сезона речной навигации

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Сезон речной навигации в Москве завершился в минувший четверг, и теперь городские власти подводят его итоги. Водный патруль ЦОДД в этом году "проплыл" больше 16 тысяч километров.

Основные задачи водного патруля – следить за причалами и выявлять нарушителей в акватории. Чаще всего они попадаются на том же, что и автомобилисты, – превышают положенную скорость 15 километров в час и швартуются в неположенном месте.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
транспортвидеоАлександр Астахов
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