"Московский патруль": власти столицы подвели итоги сезона речной навигации

Сезон речной навигации в Москве завершился в минувший четверг, и теперь городские власти подводят его итоги. Водный патруль ЦОДД в этом году "проплыл" больше 16 тысяч километров.

Основные задачи водного патруля – следить за причалами и выявлять нарушителей в акватории. Чаще всего они попадаются на том же, что и автомобилисты, – превышают положенную скорость 15 километров в час и швартуются в неположенном месте.

Подробнее – в программе "Московский патруль".