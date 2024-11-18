Новости часа: на западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять крупных общественных пространств благоустроили на западе Москвы в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

30 джазовых концертов проведут для московских школьников в этом учебном году, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Дожди вернутся в Москву с четверга, проинформировали в Гидрометцентре.