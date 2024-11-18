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Новости

Новости

18 ноября, 13:00

Новости

Новости часа: на западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств

Новости часа: на западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств

Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

Женщины с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы

Собянин: в Раменском городском округе отражена атака летевшего к Москве БПЛА

Новости часа: Третьяковская галерея представила новую выставку на ВДНХ

Новости часа: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

Собянин: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

Собянин: Третьяковская галерея представила новую выставку на ВДНХ

Собянин: 164 образовательных учреждения построили в ТиНАО с 2012 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять крупных общественных пространств благоустроили на западе Москвы в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

30 джазовых концертов проведут для московских школьников в этом учебном году, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Дожди вернутся в Москву с четверга, проинформировали в Гидрометцентре.

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