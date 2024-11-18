18 ноября, 13:00Новости
Новости часа: на западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять крупных общественных пространств благоустроили на западе Москвы в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
30 джазовых концертов проведут для московских школьников в этом учебном году, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Дожди вернутся в Москву с четверга, проинформировали в Гидрометцентре.