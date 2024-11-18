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Новости

Новости

18 ноября, 13:45

Новости

Новости часа: восемь промышленных объектов будут введены в "Алабушеве" в 2025 году

Новости часа: восемь промышленных объектов будут введены в "Алабушеве" в 2025 году

Собянин: Москва опережает все мировые культурные столицы по количеству музеев

Сергей Собянин: в "Алабушеве" построят 20 крупных промышленных и соцобъектов

Новости часа: на западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств

Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

Женщины с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы

Собянин: в Раменском городском округе отражена атака летевшего к Москве БПЛА

Новости часа: Третьяковская галерея представила новую выставку на ВДНХ

Новости часа: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 8 производственных объектов будут готовы в "Алабушеве" в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Еще 20 электробусов вышли на маршруты в двух округах столицы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 30 домов с арочными окнами капитально отремонтируют до конца года, заявили в комплексе горхозяйства.

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