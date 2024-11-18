Новости часа: восемь промышленных объектов будут введены в "Алабушеве" в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 8 производственных объектов будут готовы в "Алабушеве" в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Еще 20 электробусов вышли на маршруты в двух округах столицы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 30 домов с арочными окнами капитально отремонтируют до конца года, заявили в комплексе горхозяйства.