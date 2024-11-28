Первый маршрут электросудов временно изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суда, следующие по первому маршруту регулярного речного электротранспорта Киевский – Парк Фили, будут следовать до причала Сердце Столицы в период с 1 декабря 2024 по 30 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По информации департамента, такие корректировки связаны с капремонтом Филевской набережной и городского причала Парк Фили.

Также электросуда этого маршрута не будут останавливаться на причале Сердце Столицы в период с 27 по 30 ноября. Причиной изменения пути следования стало проведение дноуглубительных работ на Москве-реке. Их проводят для обеспечения безопасности судоходства.

Суда являются самым инновационным видом транспорта, которым активно пользуются жители. За все время их работы они совершили свыше 56 тысяч рейсов. При этом самым популярным путем с начала года стал маршрут Киевский – Парк Фили, им воспользовались около 650 тысяч раз.

