Электросуда не будут останавливаться на причале "Сердце Столицы" с 27 по 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электросуда, следующие по первому маршруту регулярного речного электротранспорта Киевский – Парк Фили, не будут останавливаться на причале "Сердце Столицы" в период с 27 по 30 ноября. Об этом москвичей предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Причиной изменения пути следования стало проведение дноуглубительных работ на Москве-реке. Как пояснили в транспортном ведомстве, их проводят для обеспечения безопасности судоходства.

С момента запуска столичные электросуда прошли 516 тысяч километров, что в 1,3 раза превышает расстояние от Земли до Луны. Кроме того, этот километраж почти в 13 раз превышает длину экватора и исчисляется 56 поездками по Транссибирской магистрали.

Суда являются самым инновационным видом транспорта, которым активно пользуются жители. За все время их работы они совершили свыше 56 тысяч рейсов. При этом самым популярным путем с начала года стал маршрут Киевский – Парк "Фили", им воспользовались около 650 тысяч раз.