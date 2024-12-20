В Москве пройдет серия рождественских ярмарок "Креативный маркет"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Три рождественские ярмарки с продукцией из разных российских регионов откроются в Москве 25 декабря в рамках программы "Креативный маркет", еще две – 26-го числа. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, на участие в мероприятие уже подано более 250 заявок.

"Товары посетителям предложат десятки отечественных брендов. Москвичи и туристы смогут выбрать новогодние игрушки ручной работы, украшения для дома, косметику, парфюмерию, одежду и модные аксессуары", – уточнила заммэра.

Три ярмарки будут работать в парках "Кузьминки", "Ходынское поле" и "Красная пресня" с 25 по 30 декабря с 12:00 до 19:00, 31 декабря – с 12:00 до 18:00, с 1 по 12 января – с 12:00 до 21:00. Там все желающие смогут приобрести праздничные подарки, столовый текстиль, посуду и иные изделия.

С 26 по 28 декабря в период с 12:00 до 20:00 в городском пространстве "АКИ.лаб" посетителям продемонстрируют товары московских компаний из индустрии моды и дизайна. Кроме того, гостям предложат бесплатно поработать со стилистом, который поможет подобрать нужный образ. Также будет организован мастер-класс по сервировке стола.

Другая ярмарка откроется в Центральном выставочном зале "Манеж" и будет работать с 26 по 29 декабря с 11:00 до 20:00. Здесь желающие смогут купить продукцию столичных компаний: сделанные вручную косметички, броши, чокеры, парфюмерные наборы и диффузоры для дома.

Проект "Креативный маркет", который помогает работающим в творческой сфере предпринимателям, был запущен в ноябре 2024 года. В первой ярмарке участвовали около 12 столичных издательств, которые представили больше тысячи своих книг.

В 2025 году также планируется проведение тематических маркетов. Они станут площадкой для встречи представителей различных сфер, таких как мода, дизайн, музыка и индустрия видеоигр. В январе дизайнеры, которые стали победителями акселератора "Киношоурум", представят свои коллекции публике.

