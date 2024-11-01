Ярмарки предпринимателей "Креативный маркет" стартуют в Москве 1 ноября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Посетители ярмарок "Креативный маркет" с 1 ноября смогут купить у предпринимателей книги, новогодние подарки, а также предметы декора, книги, одежду, аксессуары и украшения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, первая ярмарка будет открыта 1 ноября с 09:00 до 18:00 по адресу Оружейный переулок, дом 41. Следующая пройдет 26–29 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж", где предприниматели представят авторские детские игрушки, картины, посуду, светильники и многое другое.

Рождественская ярмарка стартует 27 декабря в пространстве "АКИ.лаб", где в продаже появятся предметы декора, книги, одежда, аксессуары и праздничные украшения.

В 2025 году также планируется проведение тематических маркетов. Они станут площадкой для встречи представителей различных сфер, таких как мода, дизайн, музыка и индустрия видеоигр. В январе дизайнеры, которые стали победителями акселератора "Киношоурум", представят свои коллекции публике.

Между тем с 20 сентября ярмарки выходного дня перешли на зимний график. Посетить их можно с 08:00 до 20:00. На площадках можно приобрести продукцию более чем из 40 регионов России. Ярмарки находятся недалеко от жилых кварталов, станций метро и остановок общественного транспорта и открыты с пятницы по воскресенье.