Книгоматы заработали в десяти парках Москвы

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В Москве заработала первая сеть автоматических станций по выдаче книг – книгоматы, рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем телеграм-канале.

Проект был запущен совместно с департаментом информационных технологий. По словам Фурсина, в каждом книгомате более 350 книг разных жанров – от исторической прозы до фантастики. Любой желающий может забрать понравившуюся книгу за 5 минут, для этого понадобится только единый читательский билет.

Автоматические станции по выдаче книг можно найти в 10 парках столицы – в "Музеоне", Бабушкинском парке, парке 50-летия Октября, усадьбе Люблино, ландшафтном парке Митино, историко-культурном комплексе "Фили", а также в парке имени Юрия Лужкова, музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", парке "Красная Пресня" и Измайловском парке культуры и отдыха.

Фурсин подчеркнул, что книгоматами может воспользоваться любой, а забрать желаемую книгу можно всего за 5 минут. Для этого понадобится только единый читательский билет. Так, по его словам, за первые недели работы книгоматов горожане уже взяли около 600 изданий.

Ранее сообщалось, что национальная литературная премия "Большая книга" объявит лауреатов 5 декабря. Имена лауреатов самой значимой литературной наградой страны назовут уже в 19-й раз. В жюри вошли более сотни человек. Награды победителям будут вручены на торжественной церемонии в Доме Пашкова.