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19 декабря, 08:00

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Танцевальная вечеринка пройдет на катке ВДНХ 20 декабря

Танцевальная вечеринка пройдет на катке ВДНХ 20 декабря

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Каток на ВДНХ приглашает гостей на танцевальную вечеринку в пятницу, 20 декабря. Там подготовили развлекательную программу с космической тематикой.

Посетители смогут принять участие в викторине, выучить танцевальные связки на коньках, а также сделать праздничные снимки в специальной фотозоне. Кроме того, в завершение вечера состоится флешмоб, во время которого гости зажгут фонарики своих смартфонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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