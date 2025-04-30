Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" в этом году посетили около миллиона человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Гостями столичного фестиваля "Пасхальный дар" в этом году стали около миллиона человек. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом площадки фестиваля в музее-заповеднике "Коломенское".

Он напомнил, что в "Коломенском" проходит большая работа по реставрации исторических объектов, комплексному благоустройству парка и набережной. Также была создана одна из крупнейших фестивальных площадок, на которой проходит фестиваль "Пасхальный дар".

"Это уже 10-й год – как раз юбилей у этого фестиваля", – поделился мэр.

Мэр поблагодарил всех, кто поучаствовал в фестивале, особенно тех, кто занимался благотворительностью. Это он назвал главным проектом "Пасхального дара". За поддержку фестиваля он выразил благодарность и патриарху.

В свою очередь, патриарх Кирилл рассказал, что в последние годы в Москве произошли серьезные позитивные изменения, которые затронули церковную жизнь города.

"Вы знаете так же, как я, а может быть, даже лучше, как много всего сделано: и новые храмы построены, отреставрированы старые. Но одновременно развивается все: и то, что связано с культурой, и то, что связано с наукой, и то, что связано и с производством", – поделился патриарх.

Площадки фестиваля он назвал важным местом для людей, где они могут отдохнуть, купить или продать товары, посмеяться.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, основные мероприятия фестиваля в этом году проходят с 19 по 30 апреля на 30 площадках. В рамках "Пасхального дара" было организовано порядка 1,5 тысячи творческих и кулинарных мастер-классов.

Участниками фестиваля стали около 60 благотворительных организаций. На 25 фестивальных площадках работали пункты "Москва помогает", в которых горожане могли пожертвовать вещи для участников СВО и жителей новых российских регионов.

С 1 мая в более чем 50 столичных парках начнется новая сезонная программа. Подготовлено более трех тысяч мероприятий. Среди них – фестивали, ярмарки, мастер-классы, кинопоказы, уроки танцев, пленэры, тренировки, соревнования, занятия экоклубов и игры.

В частности, в первый майский день в музее-заповеднике "Царицыно" откроются лодочные станции с прокатом катамаранов и начнет работу веревочный парк. Для юных горожан состоится музыкальное представление с мыльными пузырями в усадьбе Воронцово.