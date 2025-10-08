Около 15,8 тыс москвичей оформили договоры по программе реновации в ЮАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Южном административном округе Москвы жители 100 домов заключили договоры на квартиры по программе реновации. Всего документы оформили около 15,8 тысячи москвичей, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как напомнил вице-мэр, первыми к переселению приступили жители района Нагатинский Затон в 2018 году. Для них подготовили квартиры в новостройке на Судостроительной улице.

"Всего в округе планируется переселить почти 82,3 тысячи горожан из 378 домов. Придомовые территории новостроек по программе реновации комплексно благоустраивают", – сказал Ефимов.

Участникам программы предоставляют жилье с улучшенной отделкой и необходимым оборудованием. Новые квартиры, как правило, по площади больше прежних, а на первых этажах зданий открывают предприятия сферы услуг и городские организации.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в Царицыне документы оформили более 5 тысяч, а в Нагорном – свыше 2,7 тысячи человек. В районе Нагатинский Затон ключи получили более двух тысяч жителей из девяти расселяемых домов.

Для максимально комфортного переселения город организует процесс поэтапно. Москвичи могут воспользоваться суперсервисом "Переезд по программе реновации". С помощью инструкции можно узнать о переезде и получить информацию о необходимых документах.

Ранее столичные власти приняли решение о добавлении в программу реновации еще 9 площадок для строительства новых домов. Участки расположены в 8 районах. Два из них находятся на месте расселенных домов, уже включенных в программу. На сегодняшний день в программу реновации включены 5 176 домов.