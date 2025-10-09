Более 350 москвичей получили квартиры по реновации в доме на Ташкентской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители расселяемого дома на юго-востоке Москвы выбрали квартиры по программе реновации в новостройке на Ташкентской улице. Из них 370 граждан уже стали собственниками равнозначного жилья, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

Новый жилой комплекс расположен по адресу улица Ташкентская, дом 29, корпус 1. В него переедут жители корпусов 2 и 3, дома 34, на Самаркандском бульваре.

По словам Соловьевой, осмотры квартир в ЖК начались в конце июля. В настоящее время свыше 500 москвичей уже определились с выбором предложенного жилья.

Упростить оформление документов позволяет суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. С его помощью можно записаться на осмотр жилого помещения, выбрать дату для заключения договора, а также загрузить необходимые документы для его подготовки.

При строительстве домов по реновации используются современные технологии. В частности, префабы, позволяющие сократить срок строительных работ до 50%. Новостройка на Ташкентской улице – один из многоквартирных домов, возведенный таким способом, сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего в здании 238 квартир с улучшенной отделкой, 8 из них предназначены для проживания маломобильных москвичей. Чтобы переезд по реновации был комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт. Услугу "Помощь в переезде" можно заказать на mos.ru.

Кроме того, для горожан доступна подробная персонализированная инструкция в сервисе "Переезд по программе реновации". Она автоматически настраивается под каждого участника программы и его жизненную ситуацию, что облегчает переезд.

Ранее на юге Москвы жители 100 домов заключили договоры на квартиры по реновации. В Царицыне документы оформили более 5 тысяч человек, в Нагорном районе – свыше 2,7 тысячи, в Нагатинском Затоне – более 2 тысяч. Всего ключи от новых квартир получили порядка 15,8 тысячи москвичей.