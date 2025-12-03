03 декабря, 21:40Мэр Москвы
Москомархитектуру присоединили к департаменту градостроительной политики Москвы
Фото: ТАСС/Анастасия Диева
Москомархитектуру присоединили к департаменту градостроительной политики Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, документ размещен на официальном портале мэра столицы.
"<…> реорганизовать департамент градостроительной политики Москвы путем присоединения к нему комитета по архитектуре и градостроительству Москвы", – говорится в документе.
Департамент является правопреемником комитета по всем правам и обязанностям. Контроль за выполнением постановления возложен на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Ранее сообщалось, что в столице выпустили пять градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства домов по программе реновации на юго-западе города. Суммарная площадь выделенной земли составляет около трех гектаров, а общая площадь будущих зданий – порядка 130 тысяч квадратных метров.
На первых этажах предусмотрят нежилые помещения для объектов социально-бытового назначения, а на прилегающей территории – детские и спортивные площадки.