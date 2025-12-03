Фото: ТАСС/Анастасия Диева

Москомархитектуру присоединили к департаменту градостроительной политики Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, документ размещен на официальном портале мэра столицы.

"<…> реорганизовать департамент градостроительной политики Москвы путем присоединения к нему комитета по архитектуре и градостроительству Москвы", – говорится в документе.

Департамент является правопреемником комитета по всем правам и обязанностям. Контроль за выполнением постановления возложен на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Ранее сообщалось, что в столице выпустили пять градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства домов по программе реновации на юго-западе города. Суммарная площадь выделенной земли составляет около трех гектаров, а общая площадь будущих зданий – порядка 130 тысяч квадратных метров.

На первых этажах предусмотрят нежилые помещения для объектов социально-бытового назначения, а на прилегающей территории – детские и спортивные площадки.