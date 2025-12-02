В Москве исключили 95 объектов из перечня облагаемых налогом по кадастру

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Столичные власти исключили 95 объектов из списка торгово-офисной недвижимости, подлежащей налогообложению на основе кадастровой стоимости. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Соответствующее постановление было подписано в ходе заседания президиума столичного правительства. Согласно документу, собственники этих построек теперь будут платить налог на имущество за 2025 год исходя из их средней годовой стоимости.

В ведомстве напомнили, что администрация столицы регулярно обновляет указанный перечень, учитывая изменения в характеристиках объектов, зарегистрированных в Едином госреестре недвижимости, или результаты проверок фактического использования, проведенных по запросам владельцев.

Ранее сообщалось, что Мосгордума в рамках заседания приняла поправки в сфере налогообложения, направленные на стимулирование отдельных отраслей городской экономики. В столице сохранили льготы для значимых социальных и инфраструктурных объектов.

Также будут внесены изменения в регулирование патентной системы налогообложения, в связи с которыми вводятся ограничения по площади аренды недвижимости до 600 квадратных метров.

