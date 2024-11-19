HR-эксперт Лоикова назвала главные правила онлайн-собеседования

19 ноября, 19:13Общество
Фото: 123RF/bialasiewicz
Для успешного прохождения собеседования по видеосвязи необходимо придерживаться некоторых правил, рассказала Москве 24 независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
По ее словам, многие совершают ошибку, когда относятся к видеозвонку с потенциальным работодателем несерьезно. Между тем во время онлайн-собеседования компания оценивает соискателя точно так же, как и на офлайн-встрече, предупредила эксперт.
В первую очередь важен внешний вид: Лоикова посоветовала кандидатам не выходить на связь в домашней одежде либо одетыми только до пояса.
Далее необходимо подготовить тихое и светлое помещение. Лучше не выходить на связь из шумных кафе и других подобных мест: собеседнику будет плохо слышно соискателя, и коммуникация пройдет неэффективно.
"Когда вы сидите на каком-то светлом фоне, он всегда воспринимается благоприятнее. Некоторые подключаются к звонку из темного помещения без света, и вы вообще даже не понимаете, с кем говорите. Очень важно все эти моменты предусмотреть", – указала эксперт.
Перед видеозвонком кандидату важно обратить внимание, как он смотрится в кадре, продумать фон за спиной, проверить интернет, настройки приложения.
Кроме того, важно уделить внимание качеству звука.
"Кандидаты с гарнитурой из огромных наушников и микрофона сразу вызывают ассоциацию с сотрудником call-центра. Если вы все-таки претендуете на более респектабельную должность, лучше пользоваться либо громкой связью через встроенный микрофон, либо иметь элегантную гарнитуру, с которой вы ездите в транспорте, слушаете музыку. Она будет более уместной и не перекроет лицо", – указала Лоикова.
Помимо хорошего звука и красивой картинки, важно продумать, о чем соискатель будет рассказывать работодателю. Ответы должны быть краткими, информативными. Общих фраз лучше избегать. Можно сконцентрироваться на каких-то примерах и достижениях в цифрах.
Еще одна проблема – недовольство своей внешностью во время разговора. Людям кажется, что на видео они выглядят не так красиво, как в жизни. На самом деле многое зависит от умения работать с камерой.
"Зачастую соискатели помещают камеру ниже уровня глаз, то есть гаджет у них стоит либо лежит на столе. Лучше располагать его на уровне глаз или чуть выше. Если вы пользуетесь планшетом, положите на стол книги или используйте специальные подставки. Если вы с десктопа, то камера может быть закреплена на верхний край монитора. Тогда вы будете выглядеть более естественно и привлекательно", – указала Лоикова.
Важно демонстрировать активное слушание – кивать, использовать подходящие жесты, не перебивать.
"Мы все-таки идем к тому, что собеседование через интернет – это сейчас практически основная форма контакта, даже в случае когда компании потом зовут на встречу. Это ваш первоначальный профессиональный имидж", – заключила эксперт.
Ранее Лоикова рассказала, как не стать жертвой мошенников при поиске работы. Специалист посоветовала изучить сайт компании, ее страницы в соцсетях и посмотреть отзывы. Кроме того, объявление у аферистов часто выглядит как призыв к действию. От соискателя не требуется никаких навыков, работать почти не нужно, но при этом обещают хорошую зарплату.