HR-эксперт Лоикова назвала главные правила онлайн-собеседования

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Для успешного прохождения собеседования по видеосвязи необходимо придерживаться некоторых правил, рассказала Москве 24 независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, многие совершают ошибку, когда относятся к видеозвонку с потенциальным работодателем несерьезно. Между тем во время онлайн-собеседования компания оценивает соискателя точно так же, как и на офлайн-встрече, предупредила эксперт.

В первую очередь важен внешний вид: Лоикова посоветовала кандидатам не выходить на связь в домашней одежде либо одетыми только до пояса.



Зулия Лоикова независимый HR-специалист Визуальные коммуникативные стратегии важны. Одевайтесь в деловом стиле. У меня были ситуации, когда успешный банкир сидит во время видеозвонка в деловом костюме или в рубашке с галстуком. Вдруг телефон падает и пролетает мимо трусов с какими-то смешными рисунками. Чтобы таких ситуаций не было, важно все-таки выглядеть достойно.

Далее необходимо подготовить тихое и светлое помещение. Лучше не выходить на связь из шумных кафе и других подобных мест: собеседнику будет плохо слышно соискателя, и коммуникация пройдет неэффективно.

"Когда вы сидите на каком-то светлом фоне, он всегда воспринимается благоприятнее. Некоторые подключаются к звонку из темного помещения без света, и вы вообще даже не понимаете, с кем говорите. Очень важно все эти моменты предусмотреть", – указала эксперт.

Перед видеозвонком кандидату важно обратить внимание, как он смотрится в кадре, продумать фон за спиной, проверить интернет, настройки приложения.

Кроме того, важно уделить внимание качеству звука.

"Кандидаты с гарнитурой из огромных наушников и микрофона сразу вызывают ассоциацию с сотрудником call-центра. Если вы все-таки претендуете на более респектабельную должность, лучше пользоваться либо громкой связью через встроенный микрофон, либо иметь элегантную гарнитуру, с которой вы ездите в транспорте, слушаете музыку. Она будет более уместной и не перекроет лицо", – указала Лоикова.



Зулия Лоикова независимый HR-специалист Нужно исключить на время интервью какие-то звуковые помехи, домашние шумы. Если во время беседы вы вдруг начнете отвечать на звонки, вопросы домашних, то в результате у интервьюера возникнет ощущение, что вы абсолютно не заинтересованы в разговоре и работе.

Помимо хорошего звука и красивой картинки, важно продумать, о чем соискатель будет рассказывать работодателю. Ответы должны быть краткими, информативными. Общих фраз лучше избегать. Можно сконцентрироваться на каких-то примерах и достижениях в цифрах.

Еще одна проблема – недовольство своей внешностью во время разговора. Людям кажется, что на видео они выглядят не так красиво, как в жизни. На самом деле многое зависит от умения работать с камерой.

"Зачастую соискатели помещают камеру ниже уровня глаз, то есть гаджет у них стоит либо лежит на столе. Лучше располагать его на уровне глаз или чуть выше. Если вы пользуетесь планшетом, положите на стол книги или используйте специальные подставки. Если вы с десктопа, то камера может быть закреплена на верхний край монитора. Тогда вы будете выглядеть более естественно и привлекательно", – указала Лоикова.



Зулия Лоикова независимый HR-специалист Поддерживайте контакт глаз. Многие просто отводят их в сторону либо что-то рассказывают, не глядя в камеру. В результате не создается паттерна взаимодействия и участия.

Важно демонстрировать активное слушание – кивать, использовать подходящие жесты, не перебивать.

"Мы все-таки идем к тому, что собеседование через интернет – это сейчас практически основная форма контакта, даже в случае когда компании потом зовут на встречу. Это ваш первоначальный профессиональный имидж", – заключила эксперт.

Ранее Лоикова рассказала, как не стать жертвой мошенников при поиске работы. Специалист посоветовала изучить сайт компании, ее страницы в соцсетях и посмотреть отзывы. Кроме того, объявление у аферистов часто выглядит как призыв к действию. От соискателя не требуется никаких навыков, работать почти не нужно, но при этом обещают хорошую зарплату.