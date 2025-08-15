Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в России

Фото: 123RF/puvasit

Минтруд России предложил в 2026 году снизить допустимую долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

Проект постановления министерство разработало с учетом предложений регионов и отраслевых ведомств. В настоящее время оно находится на стадии общественного обсуждения.

Как пояснили в пресс-службе, документ предлагает ограничить число иностранных работников в строительстве до 50%, в 2025 году показатель составлял не более 80%. При этом в сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение составит не более 40%, ранее было 50%.

Более того, Минтруд предложить снизить долю иностранцев и в сферах обслуживания населения. В частности, в организациях общепита не менее 50% мест должно быть предоставлено россиянам. Раньше таких ограничений по иностранным сотрудникам не было.

Помимо этого, предлагается ограничить трудоустройство мигрантов в сфере розничной торговли алкоголем и табаком в специализированных магазинах, сократив их долю с 15% до 0. В аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках, а также вне магазинов и палаток уже действует полный запрет на иностранных сотрудников. Нулевой показатель сохранится и на следующий год, подчеркнули в Минтруде.

Проект постановления также предлагает установить региональные особенности в 29 российских субъектах, в 14 из которых допустимое число мигрантов в отдельных видах деятельности снижается. Среди них – Удмуртская Республика, Забайкальский, Красноярский и Приморский край, Еврейская автономная область, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.

Допустимая доля иностранных работников устанавливается каждый год для регулирования привлечения рабочей силы с учетом региональных особенной рынка труда и приоритетного трудоустройства россиян.

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили мигрантам работать курьерами. Решение объяснялось борьбой с нелегальной занятостью, повышением качества и безопасности услуг доставщиков, а также созданием новых рабочих мест для граждан России.