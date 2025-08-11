В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

Фото: 123RF/rh2010

Власти Санкт-Петербурга расширили список видов деятельности, в которых в 2025 году нельзя использовать иностранных граждан с патентами. В перечень добавили курьерскую доставку, передает пресс-служба администрации губернатора города.

Ограничения распространяются на курьерскую деятельность (ОКВЭД 53.20.3), курьерскую доставку различными видами транспорта (ОКВЭД 53.20.31), доставку еды на дом (ОКВЭД 53.20.32) и прочую курьерскую деятельность (ОКВЭД 53.20.39).

Городские власти объяснили свое решение борьбой с нелегальной занятостью, повышением качества и безопасности услуг курьеров, а также созданием новых рабочих мест для россиян, особенно для молодежи и студентов.

Согласно статистике, иностранные курьеры составляют небольшую часть от общего числа работников в этой отрасли, поэтому запрет на их прием не нарушит стабильность рынка доставки.

Для помощи в адаптации бизнеса к новым условиям был установлен переходный период длительностью три месяца. За это время компании должны скорректировать кадровую политику.

В конце июля городские власти также объявили о планах запретить мигрантам работать таксистами в текущем году.

Ранее Минтруд России подготовил законопроект, который запрещает нанимать иностранных рабочих из визовых стран, не знающих русского языка, на должности, требующие социального взаимодействия с россиянами. Речь идет о таких вакансиях, как водители, продавцы и медицинские работники.

Проект приказа был подготовлен в связке с поправками, которые исключили экзамен на знание русского языка для мигрантов, которые привлекаются в рамках квоты. Из-за этого возникла необходимость исключить из этого списка специалистов, чья профессия требует общения с россиянами.