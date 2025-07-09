Путин поручил создать цифровые профили иностранцев к июлю 2026 года

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Владимир Путин поручил до 30 июня 2026 года создать государственный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, созданием ресурса займется МВД России. В нем будут содержаться сведения об иностранцах и лицах без гражданства, которые въезжают в РФ и выезжают из страны, а также пребывают на территории государства.

Задача профиля – формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации и определения необходимых мер.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила высылать из РФ семьи иностранцев, если их дети не посещают школу. По ее словам, общее число детей мигрантов, которые не ходят в образовательные учреждения, достигает 50%. Парламентарий считает, что это не только препятствует интеграции детей в общество, но и создает риски для социальной стабильности и безопасности.