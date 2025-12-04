04 декабря, 16:41Экономика
Столичный суд объявил банкротом сеть магазинов женской одежды Incity
Фото: depositphotos/filedimage
Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "Модный континент", которое владеет сетью магазинов женской одежды Incity. Об этом пишет РИА Новости.
Суд начал процедуру банкротства в конце июня по заявлению бизнесмена Дмитрия Зимина, который затребовал 136 миллионов рублей.
Известно, что он приобрел право требования у банка "Финсервис", которому компания задолжала по нескольким кредитам. Также иск к ретейлеру на сумму свыше 286 миллионов рублей направила китайская Shaoxing Shengteng Trading.
Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве АО "Октоблу" – владельца сети магазинов спорттоваров Desport, удовлетворив до этого иск ООО "Спорт Импекс" о взыскании долга на сумму 2 миллиона рублей за поставку товаров. Кроме того, требовалось выплатить неустойку в размере 115 тысяч рублей.