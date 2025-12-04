Столичный суд объявил банкротом сеть магазинов женской одежды Incity

Фото: depositphotos/filedimage

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "Модный континент", которое владеет сетью магазинов женской одежды Incity. Об этом пишет РИА Новости.

Суд начал процедуру банкротства в конце июня по заявлению бизнесмена Дмитрия Зимина, который затребовал 136 миллионов рублей.

Известно, что он приобрел право требования у банка "Финсервис", которому компания задолжала по нескольким кредитам. Также иск к ретейлеру на сумму свыше 286 миллионов рублей направила китайская Shaoxing Shengteng Trading.

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве АО "Октоблу" – владельца сети магазинов спорттоваров Desport, удовлетворив до этого иск ООО "Спорт Импекс" о взыскании долга на сумму 2 миллиона рублей за поставку товаров. Кроме того, требовалось выплатить неустойку в размере 115 тысяч рублей.

