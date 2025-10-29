Сеть магазинов Desport начала процедуру банкротства

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве АО "Октоблу" – владельца сети магазинов спорттоваров Desport. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Заявление от ООО "Спорт Импекс" о признании должника АО "Октоблу" банкротом было подано 22 октября.

Ранее Арбитражный суд столицы удовлетворил иск ООО "Спорт Импекс" о взыскании долга с АО "Октоблу" на сумму 2 миллиона рублей за поставку товаров. Кроме того, требовалось выплатить неустойку в размере 115 тысяч рублей. После апелляции решение суда осталось без изменений.

Начиная с 2024 года к АО "Октоблу" было подано 127 исков. Ранее ее сеть Desport на российском рынке носила название французской сети спортивных товаров Decathlon.

Магазины Decathlon приостановили работу в РФ с 27 июня 2022 года. Причиной тому стали проблемы с логистикой.

После продажи компанией бизнеса в России на месте магазинов Decathlon открылись точки продажи Desport. Первая в Москве – в ноябре 2023 года. Французская сеть продолжала поставлять ограниченный объем продукции в рамках завершения сделки по передаче активов.

