Coca-Cola Company подала в суд против южноосетинской ООО "Кока-кола Компании"

Фото: 123RF/ricochet64

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО "Кока-кола Компании", которая зарегистрирована в Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что иск поступил в суд 8 сентября и пока еще не принят к рассмотрению. Предмет и основания исковых требований не раскрываются.

По информации издания "Коммерсант", российские торговые сети весной получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, которые производила южноосетинская ООО "Кока-Кола Компания". Утверждалось, что этикетка продукции была практически идентична оригинальному напитку.

Ранее СМИ сообщали, что компания Сoca-Cola зарегистрировала в России новую торговую марку Creations. Она нужна для продажи газировки с "Пиксельным", "Космическим" и остальными вкусами.

В декабре прошлого года полицейские пресекли незаконный выпуск газировки в подмосковных Химках, которая продавалась под видом известных марок "Кока-кола" и "Пепси". Подпольное производство данного вида продукции было выявлено в ангаре на территории промзоны на Рабочей улице.