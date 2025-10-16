Супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе Victoria's Secret

Фото: ТАСС/АР/Evan Agostini

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Victoria's Secret в Нью-Йорке. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

Шейк вышла на подиум в двух образах. Первый выделялся белым полупрозрачным корсетом с бантом и головным убором с розовыми перьями. Второй образ был в красном цвете.

Кроме того, в показе приняли участие Джиджи и Белла Хадид, Адриана Лима, Эмили Ратаковски, Алессандра Амбросио и другие модели.

Впервые Шейк участвовала в шоу Victoria's Secret в 2016 году.

Ранее в Милане прошел показ последней коллекции итальянского модельера Джорджо Армани, ушедшего из жизни 4 сентября. Показ изначально задумывался как большое юбилейное шоу в честь 50-летия бренда. На мероприятии присутствовали 700 человек, в числе гостей оказались голливудские звезды.