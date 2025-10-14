Модель Анастасию Решетову сравнили с Клаудией Шиффер из-за светлых волос

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/a.reshetova

Российская модель Анастасия Решетова перекрасилась в блондинку, после чего поклонники сравнили ее с супермоделью Клаудией Шиффер. Об этом сообщает "Газета.ру".

Сообщается, что Решетова выложила в свой Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) фото и видео, где она запечатлена с новым цветом волос. Образ девушки состоял из черного корсета и массивных серег, а также макияжа с черными стрелками и розовой помадой.

Подписчики положительно оценили новый имидж модели.

Ранее Решетова поделилась, что в школе подвергалась травле из-за высокого роста. Модель рассказала, что даже пыталась казаться ниже и сильно горбилась, в результате чего заработала искривление позвоночника. Исправить осанку ей помогла растяжка.

