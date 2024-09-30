Обвиняемый в покушении на Прилепина приговорен к пожизненному сроку

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Александр Пермяков внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Второй Западный окружной военный суд назначил пожизненный срок Александру Пермякову (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), признав его вину в совершении теракта против писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, остальной срок – в колонии особого режима. Кроме того, Пермяков оштрафован на 700 тысяч рублей.

В ходе прений гособвинение требовало назначить Пермякову пожизненное наказание с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима. Кроме того, прокурор просил назначить обвиняемому штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Однако адвокаты Пермякова просили о более мягком наказании.

В суде Пермяков полностью признал свою вину. Он рассказал суду, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов.

В начале мая 2023 года в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль, внутри которого был Прилепин. Вместе с ним в авто сидел сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, он погиб.

Основным фигурантом дела стал Пермяков, которого удалось задержать и арестовать. Оказалось, что мужчина прошел на Украине диверсионную подготовку после вербовки в 2018 году. После этого он прилетел в Россию по украинскому паспорту и стал следить за Прилепиным.

Другие соучастники преступления предоставили ему казахстанские документы и направили сведения о тайнике с боеприпасами. В результате мужчина установил взрывчатку по маршруту следования писателя.



После произошедшего Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества, а погибший Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

