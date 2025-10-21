Прилепин подтвердил решение о новом контракте на военную службу

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российский политический деятель и писатель Захар Прилепин подтвердил решение подписать новый контракт на прохождение военной службы.

"Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году. И я за нее несу ответственность, и я с нее соскакивать не собираюсь", – приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем Прилепин объявил о паузе своей литературной деятельности как минимум на срок своего военного контракта. Он подчеркнул, что, чтобы хорошо писать, надо "сначала хорошо жить".

Также он указал, что записывает свои авторские программы на три-четыре месяца вперед из-за частых командировок и контрактов.

"Ну, то есть у меня сейчас, допустим, "Захар Плюс", у меня есть шоу, я записал 16 штук, их хватит прямо на несколько месяцев, как раз на половину моего контракта. Я думаю, сейчас "Уроки русского" запишу тоже, штук 8–12", – отметил писатель в беседе РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что решение о заключении нового контракта писатель принял несколько месяцев назад. В частности, он говорил об этом бывшему разведчику Корпуса морской пехоты США Скотту Риттеру. Уточнялось, что Прилепин находится в Донбассе и уже прошел медкомиссию.

Писатель уволился в запас из Вооруженных сил РФ по состоянию здоровья после того, как в мае 2023 года в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль с ним внутри. Вместе с Прилепиным в машине сидел сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, он погиб.

После произошедшего Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества, а Шубин был удостоен соответствующей награды посмертно.

Основным фигурантом возбужденного по факту случившегося дела стал Александр Пермяков (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Его удалось задержать и арестовать.

Выяснилось, что мужчина прошел диверсионную подготовку на Украине после вербовки в 2018 году. Позже он прилетел в Россию по украинскому паспорту и стал следить за Прилепиным.

Другие соучастники преступления предоставили ему казахстанские документы и направили сведения о тайнике с боеприпасами. В результате мужчина установил взрывчатку по маршруту следования писателя. Пермяков также признался, что за убийство Прилепина ему обещали 20 тысяч долларов.

Суд приговорил его к пожизненному сроку. Свою вину Пермяков признал.

При этом осужденный попросил прекратить гражданство Российской Федерации, которое он получил в 2023 году. Он аргументировал свое решение тем, что не считает себя гражданином РФ.