ТАСС: Прилепин заключает новый контракт на военную службу

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российский политический деятель и писатель Захар Прилепин в скором времени планирует подписать новый контракт для прохождения военной службы. Об этом ТАСС рассказал источник.

Он добавил, что в настоящее время Прилепин находится в Донбассе.

Отмечается, что соответствующее решение писатель принял несколько месяцев назад. В частности, он говорил об этом в интервью бывшему разведчику Корпуса морской пехоты США Скотту Риттеру.

Как уточняет RT, Прилепин уже прошел медкомиссию.

В начале мая 2023 года в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, внутри которого находился Прилепин. Вместе с ним в машине сидел сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, он погиб. Писатель получил ранения, поэтому уволился в запас из Вооруженных сил РФ по состоянию здоровья.

После произошедшего Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества, а погибший Шубин был удостоен соответствующей награды посмертно.

Основным фигурантом дела стал Александр Пермяков (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Его удалось задержать и арестовать. Выяснилось, что мужчина прошел диверсионную подготовку на Украине после вербовки в 2018 году. Позже он прилетел в Россию по украинскому паспорту и стал следить за Прилепиным.

Другие соучастники преступления предоставили ему казахстанские документы и направили сведения о тайнике с боеприпасами. В результате мужчина установил взрывчатку по маршруту следования писателя. Пермяков также признался, что за убийство Прилепина ему обещали 20 тысяч долларов.

Спустя время суд приговорил Пермякова к пожизненному сроку. Свою вину он признал. Защита злоумышленника обжаловала решение суда, однако приговор был оставлен без изменений.

Осужденный также попросил прекратить гражданство Российской Федерации, которое он получил в 2023 году. Он аргументировал свое решение тем, что не считает себя гражданином РФ.