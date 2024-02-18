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18 февраля, 14:15

Общество

Спасатели вытащили кота, запертого в квартире в Щербинке

Спасатели вытащили кота, запертого в квартире в Щербинке

Запертого в квартире в Щербинке кота спасли

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Кота Барона из московской Щербинки, который неделю провел в заточении в квартире, спасли. Его накормили и отвезли к ветеринарам. По словам зоозащитников, Барон здоров, но напуган.

Запертый кот мяукал несколько дней, чем привлек внимание соседей. Сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры и вызволили животное. Зоозащитники выяснили, что хозяин кота попал в больницу, поэтому животное осталось без присмотра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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