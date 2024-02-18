18 февраля, 14:15Общество
Спасатели вытащили кота, запертого в квартире в Щербинке
Кота Барона из московской Щербинки, который неделю провел в заточении в квартире, спасли. Его накормили и отвезли к ветеринарам. По словам зоозащитников, Барон здоров, но напуган.
Запертый кот мяукал несколько дней, чем привлек внимание соседей. Сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры и вызволили животное. Зоозащитники выяснили, что хозяин кота попал в больницу, поэтому животное осталось без присмотра.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.