Спасатели вытащили кота, запертого в квартире в Щербинке

Кота Барона из московской Щербинки, который неделю провел в заточении в квартире, спасли. Его накормили и отвезли к ветеринарам. По словам зоозащитников, Барон здоров, но напуган.

Запертый кот мяукал несколько дней, чем привлек внимание соседей. Сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры и вызволили животное. Зоозащитники выяснили, что хозяин кота попал в больницу, поэтому животное осталось без присмотра.

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