Куклу из бамбука подарили панде Катюше в Международный день панд

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили куклу из бамбука по случаю Международного дня панд. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Диндин и Катюша получили в подарок бамбуковую игрушку в форме панды – своеобразную куклу для Катюши. Как когда-то Жуи получал машинку, а Диндин – большую куклу в платье", – говорится в сообщении.

Подарки для животных сделали из бамбука, яблок и моркови. Получив подарок, маленькая панда с осторожностью его осмотрела, а затем принялась грызть бамбук вместе с Жуи.

В первые пять дней с момента открытия экспозиционного вольера в Московском зоопарке панду Катюшу посетили более 40 тысяч человек. До этого Катюша и ее мать Диндин проводили время в неэкспозиционном помещении.



Панда Катюша стала точить когти о деревянные конструкции в вольере Московского зоопарка