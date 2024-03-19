19 марта, 16:20Город
Куклу из бамбука подарили панде Катюше в Международный день панд
"Диндин и Катюша получили в подарок бамбуковую игрушку в форме панды – своеобразную куклу для Катюши. Как когда-то Жуи получал машинку, а Диндин – большую куклу в платье", – говорится в сообщении.
Подарки для животных сделали из бамбука, яблок и моркови. Получив подарок, маленькая панда с осторожностью его осмотрела, а затем принялась грызть бамбук вместе с Жуи.
В первые пять дней с момента открытия экспозиционного вольера в Московском зоопарке панду Катюшу посетили более 40 тысяч человек. До этого Катюша и ее мать Диндин проводили время в неэкспозиционном помещении.
Панда Катюша стала точить когти о деревянные конструкции в вольере Московского зоопарка
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