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31 марта, 21:30

Общество

Московский зоопарк поделился новыми кадрами с подросшей пандой Катюшей

Московский зоопарк поделился новыми кадрами с подросшей пандой Катюшей

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Московский зоопарк поделился новыми кадрами с подросшей пандой Катюшей. Отмечается, что у малышки хороший аппетит, ей уже доверяют взрослую еду. Однако она пока не может справиться с морковью, но уже уверенно держит и грызет лакомство.

Также детеныш продолжает изучать окружающую среду. Судя по кадрам, Катюша не боится лазать по лестнице, хотя раньше подходила к ней с опаской.

Как рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, маленькая панда будет находиться со своей мамой до двух лет, потом ее переселят в отдельное помещение. Сейчас Катюша живет с ДинДин в экспозиционном вольере, где посетители зоопарка могут понаблюдать за жизнью семейства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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животныеобществовидеоДарья Тащина
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