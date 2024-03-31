Московский зоопарк поделился новыми кадрами с подросшей пандой Катюшей. Отмечается, что у малышки хороший аппетит, ей уже доверяют взрослую еду. Однако она пока не может справиться с морковью, но уже уверенно держит и грызет лакомство.

Также детеныш продолжает изучать окружающую среду. Судя по кадрам, Катюша не боится лазать по лестнице, хотя раньше подходила к ней с опаской.

Как рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, маленькая панда будет находиться со своей мамой до двух лет, потом ее переселят в отдельное помещение. Сейчас Катюша живет с ДинДин в экспозиционном вольере, где посетители зоопарка могут понаблюдать за жизнью семейства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.