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28 марта, 13:50

M24.RU

Специалисты рассказали о профилактике болезней у домашних животных

Специалисты рассказали о профилактике болезней у домашних животных

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28 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Профилактика болезней домашних животных в весенне-летний период: вакцинация от бешенства и способы защиты питомцев от паразитов и клещей".

Перед журналистами выступили:

  • председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин;
  • заместитель председателя Комитета ветеринарии города Москвы Елена Авдеева;
  • заместитель председателя Комитета ветеринарии города Москвы − начальник Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Надежда Бродская.
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