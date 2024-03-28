28 марта, 13:50M24.RU
Специалисты рассказали о профилактике болезней у домашних животных
28 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Профилактика болезней домашних животных в весенне-летний период: вакцинация от бешенства и способы защиты питомцев от паразитов и клещей".
Перед журналистами выступили:
- председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин;
- заместитель председателя Комитета ветеринарии города Москвы Елена Авдеева;
- заместитель председателя Комитета ветеринарии города Москвы − начальник Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Надежда Бродская.