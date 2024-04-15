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Новости

Новости

15 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: уровень воды в Урале за сутки снизился на 14 см

Новости регионов: уровень воды в Урале за сутки снизился на 14 см

Мужчину, облившего прохожих кислотой в Подмосковье, арестовали на два месяца

Новости регионов: деревянный мост смыло под Тюменью

Грузовик загорелся на эстакаде над пересечением МКАД и Липецкой улицы

Движение транспорта восстановили на 55-м км МКАД

Два автомобиля столкнулись на 80-м км МКАД

Грузовой автомобиль попал в ДТП на внутренней стороне 55-го км МКАД

Грузовой автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ на 55-м км МКАД

Колесо от фуры перелетело через все полосы на МКАД

Новости регионов: сильный ливень с градом вызвал подтопления в Кабардино-Балкарии

Уровень воды в Урале возле Оренбурга за сутки снизился на 14 сантиметров. Как сообщили местные власти, паводок смещается в сторону села Илек. По прогнозам, его пик придется на середину недели.

На Сахалине 20 рыбакам пришлось больше часа дрейфовать на оторванной льдине на озере Изменчивое. На помощь им пришли спасатели на моторной лодке. Как сообщает МЧС, никто не пострадал.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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