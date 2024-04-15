Новости регионов: уровень воды в Урале за сутки снизился на 14 см

Уровень воды в Урале возле Оренбурга за сутки снизился на 14 сантиметров. Как сообщили местные власти, паводок смещается в сторону села Илек. По прогнозам, его пик придется на середину недели.

На Сахалине 20 рыбакам пришлось больше часа дрейфовать на оторванной льдине на озере Изменчивое. На помощь им пришли спасатели на моторной лодке. Как сообщает МЧС, никто не пострадал.

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