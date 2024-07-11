Средства ПВО сбили 5 украинских БПЛА над несколькими регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России уничтожили и перехватили пять БПЛА над Брянской, Московской, Тамбовской и Тульской областями в ночь на 11 июля. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей", – указано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Он подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже Курской области. Из-за этого на двух заправочных станциях начался пожар, который ликвидировала бригада пожарной части. Никто из работников не пострадал.