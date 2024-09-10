Путин заявил, что РФ должна быть готова отразить возможную военную агрессию

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РФ должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам командно-штабных учений "Океан-2024".

"Россия должна быть готова к любому развитию обстановки", – сказал он.

Президент подчеркнул, что российская армия должна обеспечивать надежную защиту национальных интересов и суверенитета страны. По словам главы государства, главную роль играет Военно-морской флот, который будут укреплять, в том числе и его стратегическую ядерную составляющую.

"Будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать их ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта", – заверил он.

В свою очередь, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов указал, что в ходе учений планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии, борьбы с беспилотниками и безэкипажными катерами.

Россия проводит самые масштабные учения на море за последние три десятилетия. Путин участвует в учениях впервые с сентября 2022 года. Тогда верховный главнокомандующий непосредственно наблюдал за маневрами "Восток-2022" в Приморье.

