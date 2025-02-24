Канада ввела санкции против 33 физических и 44 юридических лиц России

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Канада внесла в антироссийский санкционный список 33 физических и 44 юридических лица. Об этом говорится на портале кабмина государства.

В частности, Канада ввела ограничения против Воздушно-космических сил (ВКС) России, Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, международного детского центра "Артек", журналиста Владимира Познера и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Под ограничениями оказались и министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель главы Минобороны России Анна Цивилева и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Санкции против России 24 февраля также ввели Новая Зеландия, Австралия, Евросоюз и Великобритания.

Ранее Канада включила в санкционный список две структуры компании "Волга-Днепр" – Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics V. До этого еще девять российских граждан подпали под канадские ограничения: Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров.

При этом еще летом 2024 года Москва в порядке контрмер закрыла въезд в Россию 99 канадским гражданам. По версии российского МИД, они были активно вовлечены в разработку и реализацию русофобского курса.

