Канада включила в санкционный список две структуры компании "Волга-Днепр"

Фото: 123RF/stefanphoto

Оттава включила в санкционный список по РФ две структуры компании "Волга-Днепр". Соответствующая информация появилась на портале кабмина Канады.

В перечень внесли Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics V. В отношении самой компании "Волга-Днепр" тоже действуют ограничения.

В декабре Канада расширила список российских подсанкционных лиц. Тогда под рестрикции подпали Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров. С учетом дополнений всего страна ввела ограничения против 432 российских лиц.

