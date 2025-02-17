17 февраля, 22:35Политика
Канада включила в санкционный список две структуры компании "Волга-Днепр"
Фото: 123RF/stefanphoto
Оттава включила в санкционный список по РФ две структуры компании "Волга-Днепр". Соответствующая информация появилась на портале кабмина Канады.
В перечень внесли Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics V. В отношении самой компании "Волга-Днепр" тоже действуют ограничения.
В декабре Канада расширила список российских подсанкционных лиц. Тогда под рестрикции подпали Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров. С учетом дополнений всего страна ввела ограничения против 432 российских лиц.
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