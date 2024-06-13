Канада вновь ввела санкции против советского хоккеиста Третьяка

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МИД Канады ввел санкции против президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и еще 10 физических и 16 юридических лиц, говорится на сайте дипломатического ведомства.

"Эти санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к операциям по дезинформации и пропаганде", – говорится в публикации.

Также Торонто внес в санкционные списки нового главу Минпромторга Антона Алиханова, члена Общественной палаты Екатерину Мизулину и медиаменеджера Арама Габерлянова.

Аналогичные ограничения введены против АО "Электроагрегат" и "Электроавтоматика", Новороссийского морского пароходства, авиакомпании "Победа" и ряда СМИ, включая "Российскую газету" и телеканалы "Санкт-Петербург", "Таврия" и "Мариуполь-24".

В феврале 2023 года Третьяк уже подпадал под подобные ограничения. В этот раз ведомство уточнило его дату рождения.

В конце мая Канада вводила санкции против двух россиян и шести компаний из-за их якобы вовлеченности в транспортировку военных грузов из КНДР в РФ. Тогда под ограничения подпали судоходные компании "Азиа шиппинг" и "МГ-флот".

