FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-Банке в надежде выйти из-под санкций ЕС

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Основатели "Альфа-групп", бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман, продали свои доли в Альфа-Банке и компании "АльфаСтрахование", пытаясь добиться снятия санкций ЕС, пишет газета Financial Times.

Сделку бизнесмены завершили в 2024 году, продав свои доли (45% акций банка и 42% акций страховой компании) своему бизнес-партнеру Андрею Косогову, уточняет издание.

При этом на момент заключения сделки в 2023 году стоимость обеих компаний оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Фридман и Авен от комментариев газете отказались.

Санкции против Фридмана и Авена были введены в марте 2022 года, после начала специальной военной операции, в результате чего банковские счета бизнесменов были заблокированы, а их недвижимость подпала под ограничения.

10 апреля 2024 года суд ЕС вынес решение о снятии санкций с российских бизнесменов Авена и Фридмана, удовлетворив тем самым их иски. Кроме того, совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.

Однако позже совет Евросоюза продлил включение бизнесменов в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства.

В мае того же года Фридман потребовал от властей Люксембурга 15,8 миллиарда долларов в качестве компенсации за замороженные активы. Сумма является примерной, так как из-за санкций бизнесмен не может воспользоваться услугами европейских оценщиков.

В ответ на это представитель люксембургского правительства заявил, что намерен соблюдать санкции ЕС, которые были введены в отношении российского бизнесмена. Таким образом, европейские власти отказались выполнять требование Фридмана по возвращению его замороженных в Люксембурге активов.