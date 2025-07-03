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03 июля, 07:50

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 69 БПЛА над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 69 украинских дронов над регионами России за ночь, сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что 27 БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской областью, 22 – над Воронежской областью, 10 – над Липецкой областью, 8 дронов над территорией Курской области и 2 БПЛА – над Крымом.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что дрон попал в строящуюся секцию дома в городе Ельце. Из-за чего взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания.

Также глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате падения частей сбитого дрона была повреждена кровля частного дома в Воронеже. На месте происшествия работали оперативные службы города.

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