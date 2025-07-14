Генерал Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР), передает Минобороны РФ.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач военнослужащими, действующими на красноармейском направлении в зоне СВО. Он также провел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи на дальнейшие действия, рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР. Первое село освободили подразделения группировки "Центр", второе – подразделения группировки "Восток".

В зонах ответственности "Центра" и "Востока" за сутки противник потерял более 250 и 205 украинских военных соответственно. В общей сложности на всех направлениях армия Украины потеряла порядка 1 220 военнослужащих.