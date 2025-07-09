Российские войска активизировали наступление сразу на нескольких направлениях в зоне СВО

На правом берегу Днепра в Херсонской области идут ожесточенные бои. Российские войска наносят огневые поражения подразделениям ВСУ, сбивают беспилотники и уничтожают военную технику. Разведчики передают координаты артиллеристам, после чего по полученным данным открывается огонь.

В Сумской области продолжаются бои в Юнаковке, Новой Сечи и Садках. На границе ЛНР и ДНР армия наносит удары по силам противника в Северске, Зеленой Долине, Серебрянке и Звановке.

Отмечается продвижение в сторону Красноармейска. Также боевые действия идут в Часовом Яре, Константиновке и Белой Горе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.