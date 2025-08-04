Трамп заявил, что Уиткофф прилетит в Россию 6 или 7 августа

Фото: AP Photo/Pool/Ludovic Marin

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф прилетит в Россию 6 или 7 августа. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

"Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. Посмотрим, что произойдет", – приводит ТАСС слова Трампа.

Изначально планировалось, что Уиткофф приедет в Москву 2 августа – сразу после его рабочей поездки в Израиль. Однако, по данным СМИ, самолет спецпосланника Трампа вылетел из Тель-Авива обратно в США.

В Вашингтоне рассчитывают, что Уиткоффу удастся добиться результатов в процессе урегулирования кризиса на Украине. В частности, в США выразили надежду, что поездка дипломата в РФ сможет принести "некоторые плоды".